Hier is ie dan: de eerste trailer van Star Wars nummer acht 'The Last Jedi'

Door: FT

14/04/17 - 19u02

De eerste trailer van 'The Last Jedi' werd vandaag op het publiek losgelaten. © Lucasfilm.

video Driewerf hoera! 'Star Wars' blaast binnenkort 40 kaarsjes uit, actrice Carrie Fisher - die eind december plots overleed - zal meer dan waarschijnlijk te zien zijn in het negende deel van de legendarische filmreeks én vandaag is een eerste trailer van 'The Last Jedi' aan het publiek voorgesteld.

'The Last Jedi' is het achtste deel uit de 'Star Wars'-reeks, een vervolg op 'The Force Awakens'. De film werd geschreven en geregisseerd door Rian Johnson, die in 2014 door Disney in dienst werd genomen om zich volledig toe te spitsen op de scifi-saga.



De eerste opnames van de film werden in 2015 in Ierland gemaakt, maar er werd ook gefilmd in onder meer het Kroatische Dubrovnik. Eind juli vorig jaar zaten de opnames erop, en vandaag konden fans tijdens het vierdaagse event 'Star Wars Celebration' in het Amerikaanse Orlando een eerste glimp opvangen van deel acht - in het bijzijn van cast en crew.



Over die cast valt al zeker dit te zeggen: Mark Hamill neemt alweer de rol van Luke Skywalker op zich en ook Carrie Fisher, de 60-jarige actrice die op 27 december vorig jaar het leven liet na een hartstilstand, keert terug als Prinses Leia. Volgens Carries broer, Todd Fisher, wil Disney Prinses Leia trouwens ook heel graag in de negende film laten zien. Hij en Fishers dochter hebben alvast toestemming gegeven om ongebruikt materiaal van deel zeven en deel acht te gebruiken voor de nog titelloze film.



'The Last Jedi' wordt eind dit jaar op Europa losgelaten. In België is de film vanaf 13 december in te bekijken. De echte fans moeten dus nog even geduld oefenen, maar kunnen zich intussen wel opwarmen aan deze trailer...