Zal Jude Law openlijk homoseksuele Perkamentus spelen?

FANTASTIC BEASTS Eerder deze week raakte bekend dat Jude Law de jonge Albus Perkamentus zal vertolken in de tweede film van de 'Harry Potter'-spin-off 'Fantastic Beasts and Where To Find Them'. Het nieuws is meteen voer voor speculatie over de vraag of het personage openlijk homoseksueel zal zijn. Tien jaar geleden maakte Harry Potter-schrijfster JK Rowling immers al bekend dat het bekend schoolhoofd van Zweinstein homo was.

Albus Perkamentus in de 'Harry Potter'-films © photo news. Fans speculeerden al jaren over de geaardheid van het personage: het enige wat over hem geweten was, was dat hij een mysterieus, woelig verleden had.



Rowling deed in 2007 uiteindelijk zelf de waarheid uit de doeken tijdens een vragenuurtje met fans. Ze maakte bekend dat Perkamentus op jonge leeftijd smoorverliefd was op zijn rivaal Gellert Grindelwald, die hij versloeg in een duel. Perkamentus was "op een vreselijke, afschuwelijke manier in de steek gelaten", zei ze en zijn liefde voor Grindelwald was zijn "grote tragedie".



In de nieuwe film zal Johnny Depp de rol van Grindelwald voor zijn rekening nemen en veel liefhebbers van de boeken en de films hopen dan ook dat er een romance tussen beide personages te zien zal zijn op het witte doek.

Verantwoordelijkheid van de schrijfster "We hebben de kans om een levendige, jonge Perkamentus te zien die, hopelijk, zowel zijn geaardheid erkent als ons de kans biedt om een volwaardig homoseksueel personage te zien in een grote kaskraker." Elayna Mae Darcy, Harry Potter-fan Sommige fans waren teleurgesteld dat Rowling in haar boek nergens vermeldde dat Perkamentus homo was en dat het nieuws pas achteraf bekend werd gemaakt.



In een blogpost op de Harry Potter-fansite Mugglenet.com schrijft een zekere Elayna Mae Darcy dat ze hoopt dat dit met de nieuwe film wordt rechtgezet: "We moeten hopen dat ze deze gelegenheid zal gebruiken om ons de kant van Perkamentus te tonen die we nooit konden zien toen hij een veel oudere man was die lang geleden op tragische wijze in de werd steek gelaten door de man van wie hij hield".



"We hebben de kans om een levendige, jonge Perkamentus te zien die, hopelijk, zowel zijn geaardheid erkent als ons de kans biedt om een volwaardig homoseksueel personage te zien in een grote kaskraker", gaat ze verder.



Volgens Darcy heeft Rowling de verantwoordelijkheid om de relatie tussen beide personages te tonen: "Representatie kan de levens van mensen veranderen en hen het gevoel geven dat ze gezien worden... Kinderen die nu opgroeien hebben de kans om te ervaren dat een van de belangrijkste personages uit de hele reeks iemand is die vertrouwen heeft in wie hij is."



Het bericht krijgt veel bijval van andere fans die eveneens willen dat de geaardheid van Perkamentus in de kijker wordt gezet.