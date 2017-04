Jude Law jonge Perkamentus in Potter spin-off

SPS

Jude Law krijgt een rol in de tweede 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'-film. Jude speelt de jonge Albus Perkamentus in de spin-off van Harry Potter. Dat heeft Warner Bros bekendgemaakt.

In de tweede 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'-film is Perkamentus te zien voordat hij hoofd wordt van Zweinstein, de tovenaarsschool waar jaren later ook Harry Potter naartoe gaat. In de Potter-films werd de oude Perkamentus vertolkt door Richard Harris en Michael Gambon.



"Jude Law is een fenomenaal getalenteerde acteur wiens werk ik al langer bewonder", zegt regisseur David Yates over de jonge Perkamentus. "Ik kijk ernaar uit om eindelijk met hem samen te kunnen werken."



In 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 2', die volgend jaar november in de bioscopen moet verschijnen, is ook een grote rol weggelegd voor Johnny Depp. Hij speelt de duistere tovenaar Gellert Grindelwald, die in de eerste film maar kort voorbijkwam. Eddie Redmayne neemt in het vervolg weer de rol van Newt Scamander voor zijn rekening.