"Verstand op nul en veel popcorn": Sven De Ridder en Frank Molnar op de première van 'Fast & Furious 8'

Peter De Smedt

11/04/17 - 11u09 Bron: Eigen berichtgeving

© Kos.

Zondag ging 'Fast & Furious 8' in première in Kinepolis Antwerpen. Frank Molnar en Sven De Ridder gingen samen met ons een kijkje nemen. "Dit is voor mij 'over the top'-actie. Alles wat James Bond niet is", klinkt het. Of nog: "Verstand op nul, veel popcorn en genieten."



Vin Diesel wordt bijgestaan door een terugkerende sterrencast die bestaat uit Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky en Kurt Russell. Naast Charlize Theron verwelkomt de franchise ook nieuwkomers Scott Eastwood en Helen Mirren. De film is geregisseerd door F. Gary Gray (Straight Outta Compton) en wederom geproduceerd door Neal H. Moritz, Michael Fottrell en Vin Diesel.