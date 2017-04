Carrie Fisher in Star Wars 9

AJ

Actrice Carrie Fisher, die eind december plotseling overleed, zal te zien zijn in het negende deel van de Star Wars-reeks. Dat vertelde haar broer tegen de New York Daily News.

Sinds haar plotselinge dood speculeren fans of de overleden ster zal verschijnen in laatste deel van de nieuwe Star Wars-trilogie. Deel 9 zal eind mei 2019 in première gaan.



Volgens haar broer, Todd Fisher, wil Disney heel graag prinses Leia in de negende film laten zien. Hij en de dochter van Fisher hebben toestemming gegeven om ongebruikt materiaal van deel 7 en 8 te gebruiken voor de nog titelloze film.



Eerder liet filmstudio Disney al weten dat het zeker niet de bedoeling is om Fisher digitaal te recreëren, zoals dat wel was gedaan voor de spin-off 'Rogue One' en de attractie in Disneyland 'Star Tours'.