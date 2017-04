7 films die deze maand in de bioscoop verschijnen

© Marvel.

Met dit mooie weer raden wij iedereen aan om zijn vertier buiten de deur te zoeken, maar april staat bekend om zijn grillen en hoogstwaarschijnlijk staan er wel een paar regenachtige dagen op de planning. Een bioscoopbezoekje is dan altijd een leuke optie, zeker als je voor een van deze zeven aanraders kiest.

1. Gold Als Matthew McConaughey ermee gemoeid is, kan je er vrij zeker van zijn dat de film een succes zal worden. De Oscarwinnaar kiest zijn rollen zorgvuldig uit en heeft een voorkeur voor waargebeurde verhalen die je aan het scherm gekluisterd houden. In dit geval kruipt hij in de huid van Kenny Wells, een onsuccesvolle businessman die het middelpunt wordt van een goudschandaal. Wie het Bre-X-schandaal van 1993 heeft meegemaakt, zal dit verhaal bekend in de oren klinken. Een stevig verhaal en een sterk staaltje acteerwerk gegarandeerd.



2. Power Rangers Voor een fikse dosis nostalgie kan je vanaf vanavond terecht in de bioscopen. Verwacht geen Oscarwinnende vertoning, maar volgens fans van het genre is de film best wel te pruimen. Wie opgegroeid is met de Rangers, zal zich ongetwijfeld amuseren. It's Morphin Time?



Power Rangers, vanaf vanavond in de bioscoop.

3. Fate of The Furious Er zijn niet veel franchises die aan acht films geraken, laat staan dat ze dat op een waardige manier doen. Maar de Fast & Furious-films weten zichzelf telkens weer te overtreffen en hun fans te blijven boeien. Vin Diesel moet het deze keer zonder zijn overleden collega Paul Walker doen, maar de rest van de sterrencast mag er ook best wezen: onder meer Charlize Theron, Dwayne 'The Rock' Johnson, Scott Eastwood, Helen Mirren (!) en Jason Statham tekenen present. Ook hier zal er niet met filmprijzen gegooid worden, maar wie graag een stevige actiefilm ziet, is hier zeker aan het juiste adres.



Fate of the Furious, vanaf 12 april in de bioscoop

4. LIFE Aan de cast zal het alvast niet liggen: Jake Gyllenhaal en Ryan Reynolds geven in deze science fiction horrorprent gestalte aan twee astronauten. Ze gaan de strijd aan met het eerste levende organisme dat op de planeet Mars werd gevonden, en het ding blijkt niet zo heel menslievend. Een fikse dosis spanning en griezelen zeg maar.



LIFE, vanaf 19 april in de bioscoop.

5. A United Kingdom Dit historische drama is gebaseerd op een waargebeurd verhaal dat net na WOII plaatsvond. Rosamund Pike, steeds een gevierde actrice, kruipt in de huid van Ruth Williams. Deze blanke dame wordt verliefd op Seretse Khama, een koning uit het toenmalige Botswana. Ze trouwen en keren terug naar zijn stam, maar hun relatie wordt allerminst positief onthaald. Niet door de stam van Seretse, en al helemaal niet door het heersende Britse keizerrijk.



A United Kingdom, vanaf 19 april in de bioscoop.

6. Denial België is een beetje late to the party als het op deze film aankomt. Hij werd vorig jaar in september al uitgebracht in de Verenigde Staten, maar wordt nu pas op Europa losgelaten. Dat maakt het echter niet minder een aanrader. Ten eerste wordt de hoofdrol vertolkt door Rachel Weisz, en ten tweede gaat het ook hier om een ijzersterk waargebeurd verhaal. De hele film draait rond de Amerikaanse professor Deborah Lipstadt, die in 1996 voor een rechter moet bewijzen dat de Holocaust wel degelijk heeft plaatsgevonden. En laat dat nu helemaal niet makkelijk zijn.



Denial, vanaf 26 april in de bioscoop.