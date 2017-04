Opnames Avatar 2 dit najaar eindelijk van start

Door: redactie

4/04/17

De acteurs van de sequel van Avatar hebben de datum doorgekregen waarop de opnames starten. Dat verklapte Sigourney Weaver maandag aan The Hollywood Reporter. De eerste draaidag vindt in het najaar plaats.

De film stond lange tijd gepland voor de kerstperiode van 2018, maar regisseur James Cameron maakte vorige maand bekend dat hij die premièredatum niet zou halen. Het was al de derde keer dat de film werd uitgesteld.



Epische onderneming

Cameron werkt niet alleen aan een tweede Avatarfilm, ook deel 3, 4 en 5 zijn in de maak. Dat is volgens de regisseur ook de reden waarom fans al zo lang wachten op het vervolg van de film uit 2009. "Mensen moeten begrijpen dat dit om meerdere films gaat. Het is een epische onderneming."



De filmmaker neemt de volgende Avatar-delen tegelijkertijd op. Toen hij de vier films aankondigde, was de planning dat ze in 2018, 2020, 2022 en 2023 zouden verschijnen. Hoofdrolspelers Sam Worthington, Zoe Saldana en Sigourney Weaver keren terug voor de filmreeks.



"Dit neemt de komende acht jaar van mijn leven in beslag", aldus de regisseur vorige maand in de Toronto Star. "We hebben 4,5 jaar over de eerste film gedaan en dit keer maken we er vier." De filmmaker werkt naar eigen zeggen 24 uur per dag, zeven dagen per week aan de Avatar-filmreeks. "Het is behoorlijk spannend om aan te werken. Ik zou het graag al willen delen met de wereld. Maar we moeten geduld hebben en doen het gordijn pas open als de tijd rijp is."