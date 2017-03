Documentaire over burgerverzet tegen IS grote winnaar op Docville

Door: redactie

31/03/17 - 01u15 Bron: Belga

© Twitter: @docville_be.

In Leuven vond gisteren de slotavond plaats van de dertiende editie van Docville, het internationale festival van de documentairefilm. De grote winnaar was 'City of Ghosts', een film over burgerverzet tegen IS.

Docville werd afgesloten met de bekendmaking van de winnaars. In de categorie weten en geweten werd 'City of Ghosts' van regisseur Matthew Heineman bekroond. De film vertelt het verhaal van een groep burgers die met de pen verzet biedt tegen IS. Zij weerleggen de foutieve informatie die IS verspreidt over het kalifaat met risico voor hun eigen leven.



Beste buitenlandse en Belgische documentaire

De prijs voor beste buitenlandse documentaire was voor de Ierse film 'In Loco Parentis' van Neasa Ní Chianáin en David Rane over twee gepassioneerde leerkrachten die al bijna vijftig jaar lesgeven aan een kostschool. De prijs voor beste Belgische documentaire ging naar de Franstalige productie 'Burning Out' van Jérôme Le Maire. Zijn film is een verslag van de malaise achter de schermen van de afdeling chirurgie in een ziekenhuis.



Beste tv-documentaire

De prijs voor beste tv-documentaire, tot slot, ging naar 'Steenweg'. De vijfdelige reeks, geregisseerd door Fien Troch en Sahim Omar Kalifa, brengt verhalen rond en langs de vele steenwegen in ons land.