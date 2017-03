Johnny Depp en Michelle Pfeiffer flirten in 'Moord in de Oriënt-Expres'

Bewerkt door: mvdb

Johnny Depp en Michelle Pfeiffer flirten in een nieuwe trailer voor Murder on the Orient Express (Moord in de Oriënt-Expres). De nieuwe trailer werd vandaag vertoond op de bioscoopbeurs CinemaCon in Las Vegas. De film op basis van de roman van Agatha Christie uit 1934 verschijnt dit najaar.