Trailer: nachtmerries verzekerd met deze nieuwe horrorfilm met GOT-ster Emilia Clarke

Bewerkt door: ADN

16/03/17 - 18u42

© screenshot.

video Actrice Emilia Clarke is voor het grote publiek vooral bekend als de onbevreesde 'Mother of Dragons' uit 'Game of Thrones', maar met haar rol als verpleegster Verena in de nieuwe horrorfilm 'Voice from the Stone' maakt ze nu al evenzeer indruk. De trailer van de Hitchcock-achtige productie waarin een eng kasteel en een nog enger klein jongetje haar de stuipen op het lijf jagen, zorgt in ieder geval wereldwijd voor de nodige koude rillingen. Iets voor u?