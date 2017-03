Ook Maleisië bezorgd om homopersonage Le Fou

TK

De première van Beauty And The Beast is uitgesteld in Maleisië. Disney heeft geen officiële reden gegeven, maar volgens aanhoudende geruchten houdt het homoseksuele personage LeFou de release van de film op.

Tegenover de Maleisische krant The Star verklaart een woordvoerder van Disney dat een nieuwe premièredatum intern wordt onderzocht. Homoseksualiteit is illegaal in het overwegend islamitische land. De film zou eigenlijk vanaf overmorgen te zien zijn in Maleisië, maar is op het laatste moment uit de bioscoopagenda's gehaald.



Nadat bij de eerste screenings duidelijk was geworden dat de film een homoseksueel personage heeft, verhoogde Rusland de leeftijdsgrens van Beauty And The Beast, een live-action remake van de populaire animatiefilm uit 1991, vorige week naar zestien jaar.



Beauty And The Beast draait bij ons vanaf 22 maart in de bioscopen.