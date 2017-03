Belg kreeg tijdens opnames 'Patriots Day' "vreemdste maar ook mooiste compliment ooit" van agent

Door: redactie

10/03/17

video Volgende week gaat Patriots Day in première, de film over de bomaanslagen tijdens de marathon van Boston van vier jaar geleden. De hoofdrol, een politieagent die de daders wil vatten, wordt vertolkt door Mark Wahlberg. Een Bruggeling speelt de rol van een van de terroristen.

Op 15 april 2013 kwamen drie mensen om en vielen er 260 gewonden toen er twee bommen ontploften dichtbij het parcours van de marathon van Boston. Een van de bommen bestond uit explosieven in een hogedrukpan, in een rugzak die volgens de Amerikaanse politie werd achtergelaten door de broers Tamerlan en Dzochar Tsarnajev.



De film vertelt nu het verhaal van de aanslag en wat er daarna gebeurde. De poltieagent Tommy Saunders (Mark Wahlberg) is van dienst tijdens de jaarlijkse marathon van Boston en hij bundelt de krachten met de FBI om de daders te vinden.

Realistisch De film is enorm realistisch gefilmd. "We hebben veel echte beelden gebruikt die we hebben gekregen van de politie van Boston", zo vertelt regisseur Peter Berg tijdens een interview met VTM Nieuws-journaliste Aagje Vanthomme.



Voor Mark Walhberg was het belangrijk om mee te werken aan de film. "Boston is mijn thuisstad, ik ben daar geboren en getogen. En ik ben zo trots op hoe de mensen daar gereageerd hebben op deze terreurdaad en hoe ze elkaar hebben gesteund", zo zegt hij.