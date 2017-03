BV's zijn 'Sprakeloos' op première van Tom Lanoye

ANNELIES ROEBBEN

7/03/17 - 07u48 Bron: Het Laatste Nieuws

© Photo News.

'Sprakeloos', de verfilming van het gelijknamige boek van Tom Lanoye, ging gisteren in première. Bekend Vlaanderen verzamelde zich op de rode loper voor wat nu al dé film van het jaar genoemd mag worden. Regisseur Hilde Van Mieghem straalde naast haar dochter Marie Vinck en - de absolute ster van de film - Viviane De Muynck.

© Photo News.

Ondanks het slechte weer was het drummen in de Siniscoop in Sint-Niklaas. Doorgaans gaan Vlaamse premières door in Antwerpen, maar deze keer werd gekozen voor de stad waar Tom Lanoye geboren werd. Het is ook de plek waar het grootste deel van 'Sprakeloos' zich afspeelt. Lanoye zelf poseerde trots met zijn oudere broer Patrick, die een figurantenrol in de film kreeg. Stany Crets speelt het hoofdpersonage - gebaseerd op Tom Lanoye zelf - en stond te blinken naast zijn vriendin Ann Van den Broeck. Maar de ster van de avond was zonder meer actrice Viviane De Muynck. Volgens Tom kon hij amper naar de film kijken omdat hij voortdurend zijn moeder zag op het witte doek.