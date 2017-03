Eindelijk: de betoverende video van de titelsong van 'Beauty and the Beast'

Koen Van De Sype

6/03/17 - 18u18 Bron: Disney

© Disney.

video Op de film is het nog wachten tot eind deze maand, maar Disney heeft wel al de officiële video van de titelsong van 'Beauty and the Beast' losgelaten op het publiek. En die is al even betoverend als de film belooft te zijn. Geniet mee!