Hollywoodsterren dragen lintje voor vrijheid op de Oscars

Door: redactie

27/02/17 - 02u44

Actrice Ruth Negga draagt het blauwe ACLU-lintje op haar rode jurk. © ap.

De outfits van een aantal sterren vielen bijzonder op dit jaar op de rode loper, voorafgaande aan de uitreiking van de Oscars. Verschillende acteurs en actrices droegen een blauw lintje van de ACLU, de American Civil Liberties Union, een organisatie die zich inzet voor de burgerlijke vrijheden.

Ook Karlie Kloss draagt het blauwe lintje. © ap. Net als Lin-Manuel Miranda. © ap.

Actrice Ruth Negga, die genomineerd is voor een Oscar voor beste actrice, droeg het blauwe lintje op haar rode met kant afgewerkte jurk. Acteur, componist en Tony Award-winnaar Lin-Manuel Miranda (Hamilton) en zijn moeder Luz Miranda werden ook met het hemelsblauwe lintje gespot. En ook topmodel Karlie Kloss had het ACLU-lintje op haar witte jurk gespeld.



Trump

De ACLU ligt geregeld in de clinch met de Amerikaanse regering sinds het aantreden van president Donald Trump. Zo voerde de organisatie succesvol een rechtszaak tegen het inreisverbod voor mensen uit zeven moslimlanden, dat begin februari door Trump was ingesteld.



De Oscars worden deze nacht uitgereikt tijdens een live televisieshow in Los Angeles en de verwachting is dat veel sterren de gelegenheid zullen aangrijpen om hun onvrede over de politiek van Donald Trump kenbaar te maken.