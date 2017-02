'Elle' van Paul Verhoeven wint César voor beste film, Isabelle Huppert is beste actrice

Door: redactie

25/02/17 - 00u53 Bron: ANP/Belga

© afp.

Isabelle Huppert kreeg vrijdag in Parijs de César Award voor Beste Actrice van de Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Ze won de prijs met haar hoofdrol in 'Elle', die de César voor beste film in de wacht mocht slepen.