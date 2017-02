Faillissement filmbedrijf Corsan: "Overtuigd dat gedupeerden bewust en ter kwader trouw misleid zijn"

Door: redactie

Paul Breuls, CEO Corsan © Kanaal Z.

In Zaventem heeft Cogebo, een vereniging van slachtoffers van de failliete filmproducent Corsan, meer uitleg gegeven over hun aanpak in de zaak-Corsan. Volgens advocaat en slachtoffer Geert Lenssens is er sprake van georganiseerde en bewuste misleiding. Het aantal leden zou intussen oplopen naar meer dan 120.