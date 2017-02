Bioscopen boeken slechtste cijfers in 20 jaar

Door: redactie

De bioscopen in ons land hebben in 2016 in totaal 19,4 miljoen filmliefhebbers over de vloer gekregen. Dat zijn er 8% minder dan een jaar eerder. Het aantal bioscoopbezoeken zakt daarmee voor het eerst in twintig jaar onder de twintig miljoen.