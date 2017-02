Door: redactie

17/02/17 - 00u58 Bron: Facebook

video De trailer van de langverwachte Vlaamse topfilm Cargo is er eindelijk. Wim Willaert, Sebastien Dewaele en Sam Louwyck schitteren nu al in het voorsmaakje. Cargo, geregisseerd door Gilles Coulier van de succesreeks Bevergem, vertelt het ruwe vissersverhaal van een familie die op de rand van de afgrond staat. De film gaat op 13 september in première tijdens het Filmfestival van Oostende.