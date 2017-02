'La La Land' zet favorietenrol Oscars kracht bij op Britse filmawards

Door: redactie

De musicalfilm 'La La Land' heeft op de Baftas, de Britse filmawards, de favorietenrol voor de Oscars nog wat kracht bijgezet. De film haalde zowel de prijs voor beste regisseur, beste actrice maar vooral die van beste film binnen. Ook 'Manchester by the Sea' viel vanavond aardig in de prijzen in Londen.

In totaal werd 'La La Land', van regisseur Damien Chazelle, vijf keer bekroond door de Britse filmindustrie. Het werd niet alleen beloond met de prijs voor beste film. Chazelle kreeg ook de prijs voor beste regisseur, hoofdrolspeelster Emma Stone die voor beste actrice. En daarnaast werden ook de filmmuziek en het camerawerk bekroond met een Bafta.



Hoofdrolspeler Ryan Gosling viel dan weer niet in de prijzen. Hij moest de award voor beste acteur aan zijn landgenoot Casey Affleck laten voor zijn rol in 'Manchester by the Sea', een film van Kenneth Lonergan die ook met de Bafta voor beste scenario naar huis mocht.



De awards voor beste mannelijke en vrouwelijke bijrol gingen naar de Brit Dev Patel in 'Lion' en Viola Davis in 'Fences'. Het Hongaarse drama over de Holocaust 'Son of Saul' was de beste niet-Engelstalige film.



De zegereeks van 'La La Land' blijft zo maar verder duren. Zo ging de romantische musical op de Directors Guild Awards al aan de haal met de hoofdprijs. De film ging eerder al aan de haal met zeven Golden Globes en won ook de filmprijs van de Amerikaanse producers (Producers Guild of America). De film is in de running voor veertien Oscars, een evenaring van het recordaantal nominaties.