'La La Land' topfavoriet voor Bafta's

12/02/17 - 12u46 Bron: DPA

'La La Land', met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen, werd elf keer genomineerd voor de Bafta's. © RV.

De romantische musical 'La La Land' wordt vanavond de grote winnaar van de Bafta's, de Britse film- en televisieprijzen. Dat staat nu al zo goed als vast, nadat de prent van Damien Chazelle ook al zeven Golden Globes en veertien Oscarnominaties in de wacht sleepte.

'La La Land', met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen werd elf keer genomineerd, onder meer in de categorie Beste Acteur, Beste Actrice, Beste Film en Beste Muziek. Chazelle is ook genomineerd in de categorie Beste Regie.



De Bafta's, kort voor British Academy of Film and Television Arts, behoren tot de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Ze worden dit jaar voor de zeventigste keer uitgereikt. Over twee weken vindt het gala van de Oscars plaats.