Disney kan succes Star Wars niet evenaren

Walt Disney heeft zijn omzet en winst vorig kwartaal zien dalen ten opzichte van een jaar eerder, zo raakte gisteren bekend. Het entertainmentbedrijf kon het enorme succes van de nieuwe Star Wars-film van een jaar eerder niet evenaren en zag ook de opbrengsten van tv-sportzender ESPN teruglopen.

Disney had eind vorig jaar wel een grote hit met 'Rogue One: A Star Wars Story', maar de populariteit en de opbrengsten van die spin-off haalden het niet bij het succes van de echte Star Wars. De operationele winst van de filmdivisie zakte daardoor met bijna een vijfde, terwijl de omzet met 7 procent terugliep.



Lagere omzet

De totale omzet van Disney slonk vorig kwartaal met 3 procent tot 14,8 miljard dollar. De nettowinst ging met 14 procent omlaag naar 2,5 miljard dollar. De omzet was daarmee lager dan analisten hadden voorspeld, terwijl de winst meeviel.



Afnemende reclame-inkomsten

Het grootste deel van de omzet haalt Disney uit zijn tv-activiteiten. Daar liepen de resultaten in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar ook achteruit, onder meer doordat reclame-inkomsten afnamen. De rechten voor NBA-basketbal en NFL-football werden daarnaast duurder, terwijl er minder wedstrijden uit de populaire college football-competitie konden worden uitgezonden dan in dezelfde periode een jaar geleden.



De pretparken van het concern draaiden wel beter. In eigen land werden, onder meer door de orkaan Matthew, minder bezoekers getrokken, maar die gaven meer uit dan een jaar eerder. In het buitenland hielp onder meer het nieuwe park in Shanghai Disney vooruit.