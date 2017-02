La La Land ook door Amerikaanse regisseurs bekroond

Door: redactie

5/02/17 - 21u33 Bron: Belga

Laureaat Damien Chazelle. © afp.

De romantische musical 'La La Land' heeft zijn favorietenrol voor de Oscars nog maar eens kracht bijgezet. Regisseur Damien Chazelle kaapte zaterdagavond immers de hoofdprijs weg op de Directors Guild Awards, de jaarlijkse prijzen van de Amerikaanse regisseursvereniging.

Behalve Chazelle waren ook Berry Jenkins ("Moonlight"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the sea"), Denis Villeneuve ("Arrival") en Garth Davis ("Lion") genomineerd.



De prijs geldt als een belangrijke barometer voor de Oscars, die op 26 februari worden uitgereikt. Van de laatste dertien winnaars wonnen er twaalf nadien ook de Oscar voor beste regisseur. Vorig jaar was dat nog het geval met de Mexicaanse filmmaker Alejandro González ("The revenant").



"La La Land" ging eerder al aan de haal met zeven Golden Globes en won ook de filmprijs van de Amerikaanse producers (Producers Guild of America). De film is in de running voor veertien Oscars, een evenaring van het recordaantal nominaties. Hij is onder andere genomineerd in de categorie beste film, beste regie, beste vrouwelijke hoofdrol en beste mannelijke hoofdrol (met respectievelijk Emma Stone en Ryan Gosling).