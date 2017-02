"Les premiers les derniers" van Bouli Lanners grote winnaar Magritte du Cinéma 2017

Door: redactie

De film "Les premiers les derniers" van Bouli Lanners is gisteren als grote winnaar uit de bus gekomen van de Magritte du Cinéma, de filmprijzen van Franstalig België. De film kaapte vijf prijzen weg, waaronder die van beste film en beste regisseur. De award in de categorie beste Vlaamse film ging dit jaar naar "Belgica" van Felix van Groeningen.

"Les premiers les derniers" vertelt het verhaal van Cochise en Gilou, twee premiejagers die op zoek zijn naar een gestolen gsm met gevoelige informatie. Ze komen tijdens hun avontuur Esther en Willy tegen, een koppel dat op de vlucht is. De film verzilverde vijf van zijn acht nominaties: naast de award voor beste film en beste regisseur, kaapte hij de awards voor de beste mannelijke bijrol, het beste decor en de beste kostuums weg. Vorig jaar was "Le Tout Nouveau Testament" van Jaco Van Dormael met vier prijzen de grote winnaar van de Magritte.



Belgica

De prijs voor de beste Vlaamse film ging dit jaar naar "Belgica" van Felix van Groeningen. De film vertelt het verhaal van twee broers (vertolkt door Stef Aerts en Tom Vermeir) die hun café in Gent zien uitgroeien tot dé hotspot van het nachtleven, maar zichzelf daarbij dreigen te verliezen in het succes. De andere genomineerden in de categorie waren "Black" van Adil El Arbi en Bilall Fallah, "Problemski hotel" van Manu Riche en "The land of the enlightened" van Pieter-Jan De Pue. Vorig jaar won "D'Ardennen" van Robin Pront de prijs.



De Rode Schildpad

De prijs voor de beste buitenlandse coproductie ging naar de animatiefilm "La tortue rouge", een Belgische coproductie, van de Nederlander Michael Dudok de Wit, die eveneens genomineerd is voor de Oscars en de Césars.



Andere awards gingen zaterdagavond naar Virginie Efira ("Victoria") en Astrid Whettnall ("La route d'Istanbul"), die uitzonderlijk allebei de prijs voor de beste actrice wonnen. Jean-Jacques Rausin won de prijs voor de beste acteur voor zijn rol in "Je me tue à le dire" van Xavier Seron, een film die eveneens de prijs won voor het beste scenario.



Vorig jaar gingen de prijzen voor beste acteur en beste actrice nog naar twee Vlamingen: Wim Willaert en Veerle Baeten.