Eindelijk: het eerste officiële beeld van Ocean's 8. Herken jij alle topactrices?

Koen Van De Sype

31/01/17 - 14u22 Bron: Instagram

© Instagram.

Het is nog nagelbijtend wachten tot de zomer van volgend jaar voor hij in de zalen komt, maar filmproducent Warner Bros heeft een eerste beeld vrijgegeven van de vrouwelijke spin-off van Ocean's Eleven: Ocean's 8. En daarop is de volledige - vrouwelijke - sterrencast te zien.

Het team van acht dievegges bestaat deze keer uit (v.l.n.r.) Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway en Sarah Paulson. Op de foto zijn ze te zien op de metro in New York City.



Met Gala

Want dat is waar het verhaal zich afspeelt. Debbie Ocean (Sandra Bullock) probeert er de roof van de eeuw te organiseren op het jaarlijkse MET Gala. En daarvoor verzamelt ze een perfecte crew rond zich met vrouwen die top zijn in hun eigen vakgebied. Lees ook Gastrol voor Kim en Kendall in Ocean's 8

Ian Thomas over zijn liefde voor make-up: "Kan me niet schelen dat ze mij naroepen"

Kanye en Justin Bieber niet naar Grammy's