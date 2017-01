James Cameron is deze Titanic-theorie helemaal zat

Door: redactie

31/01/17 - 14u16 Bron: Metro.co.uk

© 20th Century Fox.

Misschien verbreekt La La Land straks wel het record van het grootste aantal Oscars ooit (11), maar tot dat punt blijft Titanic een van de meest gelauwerde (en lucratieve) films ter wereld. Voer voor eeuwige discussies en theorieën, en eentje daarvan is regisseur James Cameron alvast helemaal zat.

Geen oog die droog blijft (of toch niet veel) als Jack na uren vechten tegen het stijgende water zijn plaats op de drijvende deur afstaat aan Rose, om daarna weg te glijden richting zeebodem. De film is dit jaar twintig jaar oud, maar fans hebben zich nog altijd niet neergelegd bij de manier waarop het personage van DiCaprio aan zijn einde komt.



Een van de hardnekkigste theorieën: Jack had helemaal niet moeten sterven, want hij had best naast Rose op de deur gepast zonder dat het stuk hout zou zinken. De hypothese werd ondersteund door de MythBusters, die er in 2012 hun hoofd over braken. Als Rose haar reddingsvest onder de deur had gebonden, zou het vlot stabiliseren en konden de twee netjes blijven drijven.