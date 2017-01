Zo zal de nieuwe titelsong 'Beauty And The Beast' klinken

Door: redactie

31/01/17

Disney heeft een laatste trailer uitgebracht van de live-action versie van Beauty And The Beast, waarin voor het eerst het duet van Ariana Grande en John Legend te horen is. De twee zongen voor de film de titelsong opnieuw in.

Het nummer werd in de originele film uit 1991 gezongen door Angela Lansbury in haar rol als theepot Mrs. Potts. Op de soundtrack stond destijds een uitvoering van Céline Dion en Peabo Bryson. Het nummer won een Oscar, Golden Globe en een Grammy.



Céline Dion is ook te horen op de soundtrack van de nieuwe film, waarin Emma Watson en Dan Stevens de rollen van Belle en het beest op zich nemen. De Canadese zangeres zingt het nieuwe nummer How Does A Moment Last Forever. "Het was een magische ervaring om deel uit te mogen maken van de originele film en ik ben zeer vereerd dat ik nu weer mag", schreef Céline op Instagram toen ze het nieuws eerder deze maand bekendmaakte.



Beauty And The Beast is in België vanaf 22 maart in de bioscoop te zien.