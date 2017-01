Weer prijs voor Oscar-favoriet 'La La Land' (belangrijke graadmeter voor de Oscars)

Door: redactie

De romantische musical 'La La Land' heeft de filmprijs van de Amerikaanse producers gewonnen en daarmee zijn kansen op een Oscar nog wat verbeterd. De film van Damien Chazelle, met het dansende en zingende stel Emma Stone en Ryan Gosling, veroverde zaterdagavond in Los Angeles de trofee van de Producers Guild of America (PGA).

Er waren nog negen andere films in de race, met name 'Arrival', 'Deadpool', 'Fences', 'Hacksaw Ridge', 'Hell or High Water', 'Hidden Figures', 'Lion', 'Manchester by the Sea' en 'Moonlight'.



Vaak wint de laureaat van de PGA later ook de Oscar voor Beste Film, zoals eerder 'Birdman' (2015), '12 Years a Slave' (2014) en 'Argo' (2013).



Vorig jaar viel de keuze anders uit. De satire uit de financiële wereld, 'The Big Short' won de producersprijs, maar de Oscar ging naar 'Spotlight', een film over een onderzoek naar een grootschalig kindermisbruikschandaal binnen de Katholieke Kerk.



Dit jaar is 'La La Land' met 14 nominaties de grote favoriet van de Oscars. De belangrijkste filmprijzen van Hollywood worden op 26 februari uitgereikt.