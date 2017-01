Franse actrice Emmanuelle Riva overleden

bewerkt door: redactie

28/01/17 - 13u14 Bron: Belga

© afp.

film In Parijs is de Franse actrice Emmanuelle Riva op 89-jarige leeftijd overleden, volgens haar entourage aan de gevolgen van een slepende ziekte. Ze won in 2013 de César voor beste actrice met haar rol in 'Amour'.