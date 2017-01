Downton Abbey krijgt filmversie

Door: redactie

27/01/17 - 23u37 Bron: Belga

© photo news.

De populaire Britse tv-reeks Downton Abbey krijgt een vervolg op het witte scherm. Dat heeft Julian Fellowes, maker van de reeks die in 2015 na zes seizoenen werd afgerond, aangekondigd, zo meldde vandaag de krant Evening Standard. Fellowes, inmiddels een Lord, wordt ook regisseur van de filmversie.

Tussen droom en daad staan nog enkele bezwaren zoals: kan de hele cast van de tv-reeks zich vrijmaken?



In het interview met de krant, tijdens de première van Fellowes' nieuwe musical 'The Wind in the Willows', liet de 67-jarige filmmaker, acteur en schrijver geen andere details los over het project.



Naar de allerlaatste aflevering van het populaire kostuumdrama 'Downton Abbey', in het Verenigd koninkrijk uitgezonden door ITV, keken bijna zeven miljoen Britten.



In Vlaanderen werd de reeks uitgezonden door de VRT.