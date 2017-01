Amerikaanse actrice Mary Tyler Moore overleden

Door: redactie

25/01/17 - 21u13 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse actrice Mary Tyler Moore is op tachtigjarige leeftijd overleden, zo melden meerdere Amerikaanse televisiezenders.

Mary Tyler Moore en Dick Van Dyke. Foto uit 1964. © ap.

Haar publiciste Mara Buxbaum aanhalend, berichtte ABC dat de actrice in het bijzijn van vrienden en haar echtgenoot Robert Levine is heengegaan. Moore maakte vooral furore in de sitcoms 'The Mary Tyler Moore Show' en 'The Dick Van Dyke Show'.



Haar eigen televisiereeks heeft 29 Emmy Awards opgeleverd. Zelf sleepte ze zeven keer de televisieprijs in de wacht. Haar rol in de film 'Ordinary People' leverde een Oscarnominatie op.



Naast haar werk voor film en televisie stond Moore ook bekend voor haar inzet voor het goede doel. Ofschoon de actrice zichzelf niet als feministe beschouwde, stond haar rol in haar eigen televisieprogramma als een alleenstaande carrièrevrouw model voor generaties van vrouwen, zegt ABC.