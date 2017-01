Star Wars Episode VIII krijgt als titel 'The Last Jedi'

Door: redactie

23/01/17

© Twitter.

Filmstudio Disney heeft vandaag de titel onthuld van de volgende Star Wars-film. De titel luidt 'Star Wars: Episode VIII: The Last Jedi'.

'The Last Jedi' is geschreven en geregisseerd door Rian Johnson en draait vanaf 15 december dit jaar in de bioscopen.



In de film is de in december overleden actrice Carrie Fisher nog te zien in haar rol als generaal Leia Organa. De opnames voor het achtste deel van de Star Wars-saga waren in juli afgerond.



De sciencefictionfilm is de opvolger van 'Star Wars: The Force Awakens', die wereldwijd records brak. Benicio del Toro, Laura Dern en Kelly Marie Tran werden voor het achtste deel toegevoegd aan de cast.