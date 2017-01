Stad schenkt Robbe De Hert laatste 10.000 euro voor film

PhT

Prachtig nieuws voor filmmaker Robbe De Hert. Het Antwerps stadsbestuur schenkt 10.000 euro voor zijn documentaire 'Hollywood aan de Schelde'. Daarmee heeft De Hert de noodzakelijke 100.000 euro op zak om de prent af te werken.

Robbe De Hert reageert enorm blij op het neiuws, hoewel hij nog steeds gehospitaliseerd is. "Dit is enorm. Ongelooflijk wat mensen voor mij hebben gedaan."



Cultuurschepen Caroline Bastiaens (CD&V) noemt de filmcultuur 'belangrijk erfgoed' voor Antwerpen. "Daarom vullen we graag het symbolische gat van 10.000 euro dat Robbe nog nodig had." Eerder bracht een succesrijke crowdfunding 40.000 euro bijeen. Minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) zorgde voor 50.000 euro.