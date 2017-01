Coole Disneyvideo onthult knipoogjes die alle Pixarfilms aan elkaar linkt

video Ben jij een megaharde Pixarfan? Dan kan je je kennis testen met deze onwaarschijnlijke video die Disney zelf losliet op Facebook. Het klópt dus dat alle animatiefilms van Pixar aan elkaar gelinkt zijn in hetzelfde universum. Dat speelt Disney klaar met het droppen van zogenaamde 'easter eggs', verborgen boodschappen waar je net zoals bij paaseieren naar op zoek moet gaan om het lekkers te ontdekken.

Het filmpje, dat op de officiële FB-pagina van Toy Story al 2,4 miljoen views verzamelde, begint met een knipoog van Finding Dory naar Inside Out (Binnenstebuiten): de kleine Riley Anderson staat verscholen tussen het publiek dat naar een paniekerige Dory in het aquarium aan het kijken is. Vervolgens gaat het naar The Good Dinosaur, naar A Bug's Life (Een Luizenleven), enzovoort.



Sommige links zijn wat verder gezocht dan andere, maar als Disney het zélf zegt, valt er niet aan te twijfelen. Zo zien we The Incredibles opduiken in Finding Nemo, personages uit A Bug's Life in Toy Story 3. Jessie uit Toy Story herleeft als popje in Monsters en Co, waarvan dan weer Sully en Mike onder gebeitelde vorm in Brave verschijnen en Boo een Nemospeeltje heeft.



Maar kijk vooral zelf hoe Disney Pixar ook straffe onderlinge verwijzingen stak in Cars (2), Ratatouille, WALL-E, Up en Monsters University. Sommige waren je wellicht al langer opgevallen, maar kende je ze allemaal?



De achttiende Pixarfilm, Cars 3, komt dit jaar uit. Je weet nu waar je alvast op kan letten!