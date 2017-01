Geen digitale Star Wars-verrijzenis voor prinses Leia

Door: redactie

De onlangs overleden actrice Carrie Fisher krijgt geen digitale 'double' in de vervolgen van de Star Wars-saga. Dat heeft Lucasfilm, de producent van de sf-reeks, vandaag gemeld. Prinses of generaal Leia Organa staat aldus voor een dilemma: ofwel verdwijnt ze uit het verhaal, ofwel wordt ze door een nog levende actrice geïncarneerd.

Door de beslissing van Lucasfilm wordt Episode VIII aldus de definitieve zwanenzang van Fisher. De opnames voor die prent worden eind juli beëindigd en de film komt ergens op het einde van dit jaar in de zalen. Episode IX is gepland voor 2019; die film is nog in het stadium van het uitwerken van het script, zodat alle Leia-mogelijkheden nog open staan.



In "Rogue One", het jongste Star Wars-vehikel, werd wel een digitale techniek gebruikt om de Britse acteur Peter Cushing te laten meespelen. De man overleed in 1994. Cushing speelde in de allereerste Star Wars-film (Episode IV), het personage Grand Moff Tarkin, naast, onder andere, een jonge Carrie Fisher.



Het gebruik van digitale acteurs heeft zijn voor- en nadelen. Gaat het om vervanging van ster-acteurs, is de oplossing financieel interessant. Maar, zoals Steve Martin reeds wist: dead (wo)men don't win oscars.