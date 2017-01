Angelina Jolie heeft eindelijk een opvolgster voor de rol van Lara Croft

Koen Van De Sype

12/01/17 - 12u39 Bron: The Hollywood Reporter, IMDB

Angelina Jolie als Lara Croft. © rv.

De cast voor de reboot van de Lara Croft-films krijgt langzaam vorm. Na lang onderhandelen en een njet van een reeks bekende actrices die het niet zagen zitten om in de gigantische voetsporen te treden van Angelina Jolie, is er eindelijk een opvolgster gevonden.

Alicia Vikander. © Photo News. Daniel Wu. © rv.

Het wordt de Zweedse actrice Alicia Vikander die de iconische videogamefiguur gestalte zal geven. Vikander is bekend van haar rollen in 'The Danish Girl' met Eddie Redmayne en 'Jason Bourne' met Matt Damon. Eerder had Megan Fox al bedankt voor de rol en deed zelfs de naam van realityster Kim Kardashian de ronde. Maar het werd dus uiteindelijk nog iemand helemaal anders.



Kapitein

Deze week kreeg Vikander in de cast het gezelschap van 'Into the Badlands'-acteur Daniel Wu. Hij zal Lu Ren spelen, een kapitein van een schip die samen met Lara op zoek gaat naar haar vader. Ze moeten het daarbij opnemen tegen een slechterik van dienst, gespeeld door Walton Goggins.



Expeditie

Want dát wordt het verhaal in de film over hoe het allemaal begon. Een jonge en ongetrainde Lara Croft gaat op haar allereerste archeologische expeditie en zal zich helemaal moeten geven om te overleven. Ze moet daarbij onder meer een sekte overwinnen en mythologische geheimen ontrafelen.



De productie start eind deze maand in Zuid-Afrika en de film moet in het voorjaar van volgend jaar in de zalen te zien zijn.