11/01/17 - 10u47 Bron: ANP

Het langverwachte museum van George Lucas komt in Los Angeles. De beroemde regisseur verkiest de stad boven San Francisco. De bouw van het futuristisch ogende museum gaat ongeveer 1 miljard dollar kosten, meldt The Hollywood Reporter. In het 'Lucas Museum of Narrative Art' wil de regisseur zijn persoonlijke kunstcollectie tentoonstellen, inclusief memorabilia uit zijn Star Wars-films.