La La Land krijgt 11 nominaties voor Bafta's

Door: redactie

10/01/17 - 14u14 Bron: ANP

De musical La La Land heeft dit jaar de meeste nominaties voor de Bafta's ontvangen, de belangrijkste Britse filmprijzen. Dat heeft de organisatie van de prijzen bekendgemaakt. De film, die vertelt over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, is genomineerd in de belangrijkste categorieën zoals film, acteur (Ryan Gosling) en actrice (Emma Stone).