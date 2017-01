Donaties voor persvrijheid na speech Meryl Streep

Door: redactie

The Committee to Protect Journalists (CPJ), die opkomt voor persvrijheid wereldwijd, zegt een reeks aan donaties te hebben ontvangen na de speech van Meryl Streep zondagavond tijdens de Golden Globes. Dat bevestigt de organisatie aan het Amerikaanse tijdschrift TIME.

Mery Streep kreeg zondagavond een oeuvreprijs voor haar acteerwerk tijdens de uitreiking van de Golden Globes in Los Angeles. Tijdens haar dankwoord haalde de 67-jarige actrice flink uit naar Donald Trump en riep aanwezigen en kijkers op om een vrije en kritische pers te ondersteunen. Ze sprak in het bijzonder haar waardering uit voor het werk van de CPJ. Persvrijheid in geding De CPJ onderzoekt wereldwijd zaken waarbij het werk van journalisten of de media wordt bemoeilijkt. Ook ondersteunt de organisatie journalisten die in gevaar zijn. De CPJ werkt vaak nauw samen met politieke leiders, juristen en ambassades om gevangengenomen journalisten vrij te krijgen. Zo zette de organisatie zich in voor de vrijlating van de Nederlandse journalist Okke Ornstein, die in november 2016 werd vastgezet in Panama. Ornstein werd op 23 december vrijgelaten. Zevenhonderd donaties De organisatie laat weten dat er op een normale zondagavond zo'n vijf donaties, meestal via de website, binnenkomen. Maar na de toespraak van Meryl Streep waren dat er plots zevenhonderd. Ook werd de website van de CPJ in de uren na de speech van Streep veelvuldig bezocht. Hoeveel geld er is gedoneerd kon de organisatie nog niet bekend maken maar een woordvoerder liet weten dat ze Meryl Streep uiteraard zeer dankbaar zijn voor het vestigen van de aandacht op de persvrijheid en de CPJ.

Sterren staan achter Streep

Ook een aantal sterren hebben laten weten pal achter Meryl Streep te staan in haar kritiek op de aankomende Amerikaanse president Donald Trump. Zo kan de De Hollywood-vedette rekenen op de steun van zangeres Barbra Streisand. "Ik vond dat ze het heel mooi heeft gezegd", zei Streisand tijdens een interview op MSNBC over de kritiek van Streep op Trump. "Ik ben het volledig met Meryl eens", vervolgde Streisand. "Wat voor signaal is dit naar onze kinderen die televisie kijken en dan zien hoe onze toekomstige president zich gedraagt?", vroeg de zangeres zich hardop af.



Plezier en plicht

George Clooney was in een sarcastische bui en zei dat Trump gelijk had over Streep. "Ik heb het altijd al gezegd over Meryl. Ze is misschien wel dé meest overgewaardeerde actrice aller tijden", zei Clooney met een sarcastische glimlach tijdens een receptie van zijn stichting The Clooney Foundation. En Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling liet via Twitter weten dat het niet alleen een "plezier maar een plicht is om kritisch te zijn op Donald Trump".