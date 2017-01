Bekijk hier als eerste de trailer van 'H.I.T.', de debuutfilm van De Romeo's

Door: redactie

10/01/17 - 07u00

video De Romeo's zijn binnenkort te zien in hun eerste film. Daarin gaat het niet goed met Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi.

Vooral Chris krijgt het op zijn heupen wanneer Davy voor de zoveelste keer te laat opdaagt op een concert. Vervolgens onthult Davy dat hij al een tijdje undercoveragent is.



De Romeo's spelen aan de zijde van onder anderen Marijn De Valck, Ann Ceurvels, Kurt Defrancq, Aiko Vanparys, Annelies Boel, Linde Carrijn, Sasha Rosen, Lindsay De Bolle, Sergio, Nicole & Hugo, Jan Smit, Jan Kriekels en Belle Perez. De regie is in handen van Matthias Temmermans (o.a. Plop En Het Vioolavontuur, K3 en De Kattenprins, Mega Mindy vs Rox).



De film verschijnt vanaf 15 maart in de bioscoopzalen.