De nieuwe trailer van 'Rings' bekijk je best niet voor het slapengaan

video Er zijn maar weinig films die het haar op je armen zo overeind doen staan als 'The Ring'. Daarom kijken we zo hard (en met klamme handjes) uit naar het vervolg 'Rings'. Vorig jaar kregen we al een huiveringwekkend voorsmaakje en nu laten de makers een nieuwe trailer op ons los.

Vijftien jaar na 'The Ring' is Samara terug! En ze is er niet minder weerzinwekkend op geworden. 'Rings' speelt zich af dertien jaar na de gebeurtenissen in de eerste twee films. Het verhaal draait opnieuw rond de beruchte en vooral dodelijke videotape. En zelfs Samara blijkt mee met haar tijd, want de VHS-tape heeft plaatsgeruimd voor een digitale versie.



Volgens geruchten sterf je exact zeven dagen nadat je de video hebt bekeken. Maar Holt, gespeeld door Alex Roe, besluit de tape toch te onderzoeken, dik tegen de zin van zijn vriendin Julia (Matilda Lutz). Andere hoofdrollen zijn weggelegd voor Vincent D'Onofrio (Full Metal Jacket) en Johnny Galecki, beter bekend als Leonard uit 'The Big Bang Theory'. De regie is in handen van F. Javier Gutiérrez, die zich al in de kijker regisseerde met het veelbesproken 'Before the Fall'.



Op 15 februari verschijnt 'Rings' in de bioscoop.



En wie echt nog niet wil gaan slapen, kan hieronder nog een extra trailer bekijken.