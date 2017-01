Vijf Belgische films naar Film Festival Rotterdam

Door: redactie

6/01/17 - 20u34 Bron: Belga

Een beeld uit de film 'Noces'. © rv.

Filmnieuws Op het Film Festival Rotterdam worden dit jaar vijf Belgische Franstalige films voorgesteld. Dat meldt Wallonie Bruxelles Images. Chez Nous, de veelbesproken nieuwe film van regisseur Lucas Belvaux, zal tijdens de Big Screen Competition in wereldpremière gaan.

Chez nous vertelt het verhaal van Pauline, een verpleegster die tussen Lens en Rijsel in haar eentje zorgt voor haar twee kinderen en haar vader, een voormalige metaalbewerker. Ze is toegewijd en vrijgevig. Al haar patiënten houden van haar en rekenen op haar. De leiders van een extremistische partij (lees: het Front National) profiteren van die populariteit en stellen haar voor om zich bij de komende gemeenteverkiezingen kandidaat te stellen.

Ook de documentaire Boli Bana van Simon Gillard gaat in wereldpremière op het Film Festival Rotterdam als deel van een selectie van tien middellange internationale films. In Boli Bana worden vier jonge veulens gevolgd die hun familie verlaten, vastberaden om de beste graaslanden voor hun kudde te zoeken.

De langspeelfilm Sanctuaire van Olivier Masset-Depasse werd geselecteerd voor een reeks sociaal geëngageerde politieke thrillers. De film gaat over de ETA-strijd in de jaren '80 tegen de regering van de Spaanse premier Felipe González.

'Noces'

In het onderdeel 'Perspectives', dat films met een politieke of sociale inslag behandelt, komt dan weer Hamsters aan bod, een experimenteel doclab van Martine Doyen over massahysterie.



Ten slotte wordt wordt ook Noces op het Rotterdamse filmfestival getoond, een film van Stephan Streker die het verhaal vertelt over de 18-jarige Belgisch-Pakistaanse Zahira, die een heel hechte band heeft met al haar familieleden, tot haar op een dag een traditioneel huwelijk wordt opgedrongen.



Het Film Festival Rotterdam gaat op 25 januari van start.