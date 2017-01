Chucky is terug! Trailer 'Cult of Chucky' doet huiveren

Door:

6/01/17 - 17u49 Bron: Entertainment Weekly Door: Arno Van Hauwermeiren 6/01/17 - 17u49 Bron: Entertainment Weekly

video Het is al bijna 30 jaar geleden dat we kennis maakten met Chucky, de pop die al miljoenen mensen slapeloze nachten heeft bezorgd. Dit jaar herneemt Chucky zijn werk als horrorpop in 'Cult of Chucky', de zevende aflevering in de 'Child's Play'-reeks.