Debbie Reynolds, moeder van Carrie Fisher, ook overleden

Door: Redactie

29/12/16 - 02u50

Debbie Reynolds (links) en Carrie Fisher in 2015. © reuters.

Debbie Reynolds, actrice en moeder van Star Wars-actrice Carrie Fisher, is overleden op 84-jarige leeftijd. Dat heeft de zoon van Reynolds, Todd Fisher, laten weten. Reynolds dochter Carrie overleed een dag voor haar moeder aan de gevolgen van een hartaanval.

Debbie Reynolds in 2012. © reuters.

Reynolds, een van de grote sterren uit de 'golden age' van Hollywood, debuteerde in 1950 en is vooral bekend voor haar rollen in films als 'Singing in the Rain' en 'The Unisinkable Molly Brown'. Voor die laatste film werd ze genomineerd voor een Oscar. Daarnaast kreeg ze twee Emmy's, vijf Golden Globes en een nominatie voor de Tony Awards. In 2014 kreeg ze de Lifetime Achievement Award van de Screen Actors Guild, en een jaar later kreeg ze de Jean Hersholt Humanitarian Award tijdens de Oscars.



Live performer

Ze stond ook bekend als live performer, en deed haar eerste optreden in een nachtclub in 1960. Reynolds bleef acteren tot 2012, maar was dit jaar nog te zien aan de zijde van haar dochter in de documentaire 'Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher'.