Actrice Claude Gensac - 'filmvrouw' van Louis de Funès - overleden

27/12/16 - 20u24 Bron: AFP

Claude Gensac speelde tien keer de echtgenote van Louis de Funès op het witte doek. © afp.

De Franse actrice Claude Gensac, die tien keer de echtgenote speelde van Louis de Funès op het witte doek en in meer dan honderd films een rol vertolkte, is maandagnacht op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar zoon meegedeeld aan het Franse persbureau AFP. "Ze werkte tot haar laatste adem", zei haar zoon Frédéric Chemin.

Claude Gensac werd in 2012 'Chevalier des arts et lettres'. © afp.

Claude Gensac stond nog op de aftiteling van 'Elle s'en va' van Emmanuelle Bercot met Catherine Deneuve en van 'Lulu femme nue' van Solveig Anspach (allebei uit 2013) en speelde ook nog mee in 'Baden Baden' van Rachel Lang in 2016. Maar ze verwierf vooral bekendheid door haar snedige repliek als echtgenote van Louis de Funès in de reeks films over de Gendarmes van Saint-Tropez.



"Louis de Funès heeft me mijn leven gekost", vertelde de actrice in 2000 in een gesprek over haar moeizame heropstanding na het wegvallen van haar filmpartner in 1983. Ze slaagde er toch in terug te komen, vooral dan via het toneel. Eind de jaren 2000 vond ze haar weg terug naar de film, meer bepaald met vertolkingen in televisieseries. Voor haar rol in 'Lulu femme nue' werd ze genomineerd voor een César, de Franse Oscar, in dit geval als beste actrice in een bijrol in 2015, toen ze bijna 88 jaar oud was.