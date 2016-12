'Star Wars'-icoon Carrie Fisher overleden

(sam)

Star Wars Actrice Carrie 'Prinses Leia' Fisher is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Dat laat haar dochter Billie Lourd weten via familiewoordvoerder Simon Halls.

"Het is met heel groot verdriet dat Billie Lourd bevestigt dat haar geliefde moeder Carrie Fisher is heengegaan om 8.55 uur vanmorgen", luidt de verklaring. "Ze was geliefd door de wereld en ze zal erg gemist worden. Onze hele familie dankt jullie voor jullie gedachten en gebeden." Lees ook Carrie Fisher 'stabiel' na hartaanval

Hartaanval De zestigjarige Fisher, vooral bekend van haar rol als Prinses Leia in vier Star Wars-films, kreeg vrijdag een hartaanval tijdens een vlucht van België naar Los Angeles. Enkele passagiers gaven haar hartmassage en mond-op-mondbeademing, aldus showbizzwebsite TMZ op gezag van anonieme bronnen. Met een stormtrooper op de Europese première van 'Star Wars, The Force Awakens' vorig jaar. © reuters.

Fisher werd verzorgd in het Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles. © ap. Het incident gebeurde een kwartier voordat het vliegtuig landde in Los Angeles, waar de actrice in kritieke toestand werd overgebracht naar het ziekenhuis. Eergisteren was Fishers toestand volgens haar 84-jarige moeder nog stabiel. "Als er iets verandert, zullen we dat laten weten. Voor haar fans en vrienden", meldde Debbie Reynolds via Twitter. "Ik bedank jullie voor jullie gebeden en goede wensen."

Prinses Leia © photo news. Fisher speelde Prinses Leia in de originele Star Wars-trilogie (1977-1983) en nam de rol opnieuw op in 2015 voor Star Wars: The Force Awakens. Ze rondde onlangs de opnames af van Star Wars: Episode VIII. Dit jaar nog publiceerde ze haar memoires, getiteld The Princess Diarist, waarin ze haar affaire met acteur Harrison Ford onthulde.



De dochter van Hollywoodactrice Reynolds en zanger Eddie Fisher (1928-2010) beleefde haar doorbraak in 1975 met een grote rol in de komedie Shampoo. Ze speelde ook in films als Blues Brothers, When Harry met Sally... en Hook.

Privé In 1982 met echtgenoot Paul Simon. © ap. Naast haar werk op het witte doek wist ze ook geregeld het nieuws te halen met privézaken. Zo was ze tussen 1977 en 1984 samen met zanger Paul Simon, maar had ze in de tussentijd ook een affaire met de Canadese acteur Dan Akroyd. Met talentscout Bryan Lourd kreeg ze in 1992 haar enige kind, dochter Billie Lourd.