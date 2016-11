Disney-hit 'Vaiana' ('Moana') evenaart bijna 'Frozen'

Door: redactie

26/11/16 - 13u40 Bron: ANP

© ap.

Filmproducent Disney heeft met de nieuwe animatiefilm 'Vaiana' weer een enorme hit in huis. Vaiana - in de Amerikaanse bioscopen te zien onder de titel 'Moana' - bracht in de eerste twee dagen 25,6 miljoen dollar op. Daarmee zit 'Vaiana' qua opening vlak achter 'Frozen', de grootste hit die Disney in haar geschiedenis heeft gehad.

© ap.

'Vaiana' vertelt over een Polynesische heldin die een gevaarlijke zeereis onderneemt om haar eiland te redden. De hoofdrollen in de Engelstalige versie zijn ingesproken door Dwayne 'The Rock' Johnson, Auli'i Cravalho, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger en Jemaine Clement. In de Vlaamse versie horen we onder meer Laura Tesoro en Sean Dhondt.



Bijzonder aan 'Vaiana' is dat de muziek is gecomponeerd door Lin-Manuel Miranda, de man achter hitmusical 'Hamilton'. De voorstelling over de Amerikaanse 'founding fathers' ontpopte zich de afgelopen jaren tot de grootste Broadway-hit in tijden.



Vaiana is vanaf 30 november in de Belgische bioscopen te zien.



Disney stevent sowieso op een recordjaar af, dankzij megahits als 'Jungle Book', 'Finding Dory', een aantal Marvel-films en 'Star Wars: Rogue One'.