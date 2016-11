Vlamingen in Colombia opgepikt om mee te spelen in Hollywoodfilm: "Opeens sta je bij Penelope Cruz"

CELIEN MOORS

24/11/16 - 05u00

© Matthiasbots.be.

Wat een simpel hostel in Colombia niet kan betekenen. Vraag het eens aan de Limburgse backpackers Matthias Bots en Alex Geboers (beiden 25), toevallig op reis op dezelfde plek, toevallig afzonderlijk opgepikt voor een rol in een Hollywood-film. Volgend jaar ziet u de twee opduiken naast sterren als Penelope Cruz en Javier Bardem.

© rv.

Af en toe zocht Matthias naar verborgen camera's, want hij durfde zweren dat iedereen zich vanop afstand een breuk lachte. Zéker wanneer hij in zijn boxershort, onder een partytent die dienst deed als kleedruimte in een buitenwijk van Bogota stond te wachten op een maatpak. Wat zou je zelf denken op de derde dag van je reis door Zuid-Amerika? Een halfuur eerder zat Matthias na het ontbijt nog wat na te praten met een Australische medebackpacker, toen er plots een vrouw met de naam 'Lady' opdook. Of ze zo snel mogelijk wilden figureren in de nieuwe Hollywood-productie 'Escobar'? Eten, een vergoeding van 30 euro, Javier Bardem als drugsbaron Pablo Escobar en Penelope Cruz als zijn minnares kregen ze er zo bij. In Colombia fronsen ze er blijkbaar de wenkbrauwen niet voor, en ook Matthias niet. "Bang? Néén, ik was opgewonden. De nieuwsgierigheid kreeg de overhand. Al mijn hele leven wil ik iets in de filmproductie doen. En Lady zag er nu niet bepaald uit alsof ze ons ging overmeesteren."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.