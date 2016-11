Exclusief: Eerste beelden van Nabil Ben Yadirs nieuwste film 'Dode Hoek'

Door: redactie

24/11/16 - 07u00 Bron: eigen berichtgeving

Na 'Les Barons (2009) en 'La Marche' (2013) werd in maart en april de derde film van Nabil Ben Yadir opgenomen, 'Dode Hoek'. De thriller speelt zich af in Antwerpen en Charleroi en heeft een overwegend Vlaamse cast.

De Franstalige Nabil Ben Yadir koos voor zijn derde langspeelfilm in de belangrijkste rollen voor onder meer Peter Van den Begin, Jan Decleir, Soufiane Chilah, Ruth Becquart en David Murgia. Andere belangrijke rollen zijn weggelegd voor Jurgen Delnaet, Bert Haelvoet, Mathijs F. Scheepers en Tibo Vandenborre.



'Mr. Zero Tolerance'

De film vertelt het verhaal van Jan Verbeeck, een compromisloze commissaris van de Antwerpse drugsbrigade. Hij is als 'Mr Zero Tolerance' ongemeen populair en berucht bij de bevolking en in de media. Het land staat dan ook in rep en roer wanneer hij aankondigt dat hij de politie verlaat om zich, net vóór de verkiezingen, aan te sluiten bij de extreemrechtse partij VPV.



Drugslabo

Op zijn laatste dag als politieman leidt een onderzoek hem naar Charleroi waar een inval in een drugslabo een reeks onvoorzienbare en fatale gebeurtenissen in gang zet.



'Dode Hoek' is vanaf 25 januari 2017 in de bioscopen.