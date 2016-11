Bart Peeters schrijft voor het eerst soundtrack voor film

Door: redactie

23/11/16 - 22u15

video Op 22 februari 2017 komt de romantische komedie 'Allemaal Familie' van regisseur Dries Vos uit in een productie van Marmalade, bekend van onder andere 'Wat mannen willen' (regie: Filip Peeters).

De hoofdcast bestaat uit Nathalie Meskens, Bill Barberis, Steve Geerts, Gilda de Bal, Bob De Moor, Inge Paulussen, Tom Audenaert en Wouter Hendrickx. Dries Vos maakte eerder 'De Biker Boys', 'Patrouille Linkeroever' en 'Wat Als?', maar 'Allemaal Familie' is zijn eerste langspeelfilm.



Voor de muziek kon Marmalade uitzonderlijk muzikale duizendpoot Bart Peeters overtuigen om de score te schrijven van de film. Het is de eerste keer dat Peeters zich voor een filmproject engageert. Zijn muziek is alvast te horen in bovenstaande video.



'Allemaal Familie' vertelt het verhaal van de familie De Jaegher die op een punt in hun leven beland is, waar het maken van enkele cruciale keuzes onvermijdelijk is.